Послам запретят иметь иностранное гражданство

Главы международного и конституционного комитетов Совета Федерации Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем при международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

В настоящий момент такого запрета в законодательстве нет, уточняют авторы.

Законопроектом предлагается дополнить перечень требований по отношению к дипломатам, претендующим на указанные должности. "Гражданин, являющийся послом/представителем или кандидатом для назначения на должность посла/представителя, должен иметь только российское гражданство", - говорится в документе.

Косачев и Клишас связывают свою инициативу с процессом внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Ранее в текст президентского законопроекта об изменениях в Основной Закон было предложено внести тезис о запрете второго гражданство или вид на жительство за рубежом для высших должностных лиц РФ. В пятницу профильный комитет Госдумы рекомендовал их к принятию во втором чтении.