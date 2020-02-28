Профессор МГППУ рассказал, какие трудности испытывают школьники чаще всего

На семинаре Высшей школы экономики эксперты рассказали, с какими трудностями в обучении школьники сталкиваются чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам доктора психологических наук, профессора Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Евгения Исаева, в отечественной научной литературе отдельно выделяют трудности в обучении для начальной, средней и старшей школы. "Наиболее исследованы проблемы трудностей обучения в начальной школе", - сказал он.
Младшая школа (1-4 класс)
Каике главные проблемы эксперты выделяют в началке?
- Дети часто пропускают буквы в письменных работах
- Затрудняются пересказывать тексты
- Плохо знают таблицу умножения
- Часто не справляются с заданиями для самостоятельной работы.
5-9 классы
- Появляются трудности в построении отношений с новыми учителями
- Новые учителя предъявляют к детям разные требования
- Подростки не готовы к новой форме обучения
- Подростки эмоционально не устойчивы.
Старшая школа (10-11 класс)
Среди факторов, которые плохо влияют на успеваемость:
- Вождение в новый учебный коллектив,
- Смена критериев оценки достижений - подготовка к ЕГЭ
- Трудности с профессиональным самоопределением
- Сложности во взаимоотношении со сверстниками и взрослыми
- Нехватка времени на досуг.