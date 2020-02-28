Профессор МГППУ рассказал, какие трудности испытывают школьники чаще всего

Слишком много заданий? Сложные отношения с учителями? А, может, просто нелюбимые предметы?

На семинаре Высшей школы экономики эксперты рассказали, с какими трудностями в обучении школьники сталкиваются чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора психологических наук, профессора Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Евгения Исаева, в отечественной научной литературе отдельно выделяют трудности в обучении для начальной, средней и старшей школы. "Наиболее исследованы проблемы трудностей обучения в начальной школе", - сказал он.

Младшая школа (1-4 класс)

Каике главные проблемы эксперты выделяют в началке?

- Дети часто пропускают буквы в письменных работах

- Затрудняются пересказывать тексты

- Плохо знают таблицу умножения

- Часто не справляются с заданиями для самостоятельной работы.

5-9 классы

- Появляются трудности в построении отношений с новыми учителями

- Новые учителя предъявляют к детям разные требования

- Подростки не готовы к новой форме обучения

- Подростки эмоционально не устойчивы.

Старшая школа (10-11 класс)

Среди факторов, которые плохо влияют на успеваемость:

- Вождение в новый учебный коллектив,

- Смена критериев оценки достижений - подготовка к ЕГЭ

- Трудности с профессиональным самоопределением

- Сложности во взаимоотношении со сверстниками и взрослыми

- Нехватка времени на досуг.