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28.02.2020 17:35
Рубрика: Общество

Профессор МГППУ рассказал, какие трудности испытывают школьники чаще всего

Текст: Ксения Колесникова
Слишком много заданий? Сложные отношения с учителями? А, может, просто нелюбимые предметы?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На семинаре Высшей школы экономики эксперты рассказали, с какими трудностями в обучении школьники сталкиваются чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора психологических наук, профессора Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Евгения Исаева, в отечественной научной литературе отдельно выделяют трудности в обучении для начальной, средней и старшей школы. "Наиболее исследованы проблемы трудностей обучения в начальной школе", - сказал он.

Младшая школа (1-4 класс)

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Каике главные проблемы эксперты выделяют в началке?

- Дети часто пропускают буквы в письменных работах

- Затрудняются пересказывать тексты

- Плохо знают таблицу умножения

- Часто не справляются с заданиями для самостоятельной работы.

5-9 классы

- Появляются трудности в построении отношений с новыми учителями

- Новые учителя предъявляют к детям разные требования

- Подростки не готовы к новой форме обучения

- Подростки эмоционально не устойчивы.

Старшая школа (10-11 класс)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Названы самые популярные у школьников ЕГЭ по выбору

Среди факторов, которые плохо влияют на успеваемость:

- Вождение в новый учебный коллектив,

- Смена критериев оценки достижений - подготовка к ЕГЭ

- Трудности с профессиональным самоопределением

- Сложности во взаимоотношении со сверстниками и взрослыми

- Нехватка времени на досуг.

Общество Образование

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