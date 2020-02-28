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28.02.2020 16:50
Рубрика: Власть

Путин детально обсудил обострение в Идлибе на Совбезе

Текст: Кира Латухина
Президент детально обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Подробности журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Обсуждались вопросы внутрироссийской повестки. "Также состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии", - отметил Песков.

Участники отметили, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в Идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных. В их обязанности входил контроль за деятельностью боевиков, предупреждение агрессии в отношении российских военных объектов. Но выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось - значительная часть боевиков вне их контроля.

В ходе наступательных операций сирийской армии против террористов российская сторона сделала все для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах. "Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - отметили в Кремле. Кроме того, турецкие военные в Идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находится не должны были.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Россия предприняла все меры для обеспечения безопасности Турции вдоль границы с Сирией. При этом глубина зоны безопасности благодаря усилиям Москвы значительно превышает указанные в турецко-сирийском Аданском соглашении пять километров. Она составляет 30 километров. Президенту доложили, что в Анкаре сейчас находится российская межведомственная оперативная группа продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе.

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