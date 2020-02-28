Путин и Эрдоган решили встретиться в ближайшее время

Президент Турции позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость дополнительных мер для стабилизации обстановки. Главы государств договорились проработать возможность проведения встречи в ближайшее время.

"Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили ход реализации договоренностей 2018 и 2019 годов, был отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками.

И Путин, и Эрдоган подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Лидеры условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Напомним, что в ночь на пятницу в Идлибе произошло очередное обострение обстановки.