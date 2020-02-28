Путин и Эрдоган решили встретиться в ближайшее время

"Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры обсудили ход реализации договоренностей 2018 и 2019 годов, был отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками.
И Путин, и Эрдоган подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Лидеры условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.
Напомним, что в ночь на пятницу в Идлибе произошло очередное обострение обстановки.