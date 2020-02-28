Рабочая группа предложит поправку в Конституцию с упоминанием Бога

Президенту РФ Владимиру Путину будет предложена формулировка поправки в Конституцию, где будет упомянута вера в Бога. Об этом сообщили журналистам сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон Талия Хабриева и Андрей Клишас.

По словам Хабриевой, они после долгих обсуждений "посчитали, что все-таки есть возможность предложить вариант текста" поправки в Конституцию с упоминанием Бога. Ранее с таким предложением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, идею поддержало и мусульманское духовенство.

"Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", - сказала Хабриева ТАСС.

"Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции", - заявил Андрей Клишас "Интерфаксу".

По его словам, положение о вере в Бога может быть отражено в третьей главе Конституции.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия остается светским государством. "С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой", - сказал сенатор. Незыблемым остается и принцип светского государства, изложенный в статье 14 из первой главы Основного закона, уточнил он.

Андрей Клишас также отметил, что в рабочей группе есть как сторонники, так и противники внесения в Конституцию упоминания веры в Бога.

"Позиция доложена президенту, и ему принимать решение", - заключил парламентарий.