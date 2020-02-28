Для липецких аграриев увеличена сумма льготных кредитов

Липецкие аграрии в 2020 году получат льготных краткосрочных кредитов на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Из них 449,6 миллиона - это новые краткосрочные кредиты. Такая мера поддержки предусмотрена для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые производят, перерабатывают и реализуют сельхозпродукцию с 2017 года. Получить деньги можно в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков: ставка по кредиту не превысит пяти процентов годовых.

Помимо этого, предприятия агропромышленного комплекса могут подавать заявки на льготные инвестиционные кредиты. В нынешнем году Минсельхоз России уже одобрил для Липецкой области сумму более 3,5 миллиарда рублей, и, как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, средства выдаются заемщикам для развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также на иные цели в соответствии с утвержденным перечнем.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя развитие агропромышленного комплекса региона, называет поддержку отрасли приоритетом.

- У Липецкой области - мощный аграрный потенциал. АПК региона сегодня - пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, - говорит Игорь Артамонов.

Примечательно, что всего по плану льготного кредитования субъектам РФ предусмотрен лимит субсидий в объеме 90,9 миллиарда рублей. В частности, для льготных краткосрочных кредитов - 19,6 миллиарда рублей, а из них на новые кредиты - десять миллиардов рублей. По льготным инвестиционным кредитам поддержка составит 71,3 миллиарда рублей, из которых пять миллиардов рублей запланированы на выдачу новых займов.

Совершенствование существующих механизмов кредитования - одна из приоритетных задач Минсельхоза России. В частности, в нынешнем году максимальный размер краткосрочного кредита одному заемщику увеличен до 600 миллионов рублей, появилась возможность рефинансирования ранее привлеченных льготных кредитов. Кроме того, предусмотрена пролонгация до 12 лет срока ранее предоставленных кредитов на строительство новых тепличных комплексов и инфраструктуры для первичной и глубокой переработки мяса свиней.