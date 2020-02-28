Глава Липецкой области анонсировал перемены в военном городке

Липецкий губернатор Игорь Артамонов посетил с рабочей поездкой военный городок в областном центре. Осмотрев инфраструктуру, глава региона анонсировал перевод в муниципальную собственность недостроенной ремонтной базы и замороженной стройплощадки трех многоэтажек.

Ремонтную базу здесь начали возводить в 80-х годах прошлого века, но так и не завершили Теперь она представляет собой пугающее зрелище, сама постройка небезопасна. Игорь Артамонов отметил, что главная сложность состоит в том, что здание находится на балансе Министерства обороны.

Игорь Артамонов отметил, что вопрос о смене собственника и передаче здания в муниципальную собственность уже решается.

- Две недели назад мы встречались с замминистра обороны, - рассказал он. - Движение по разработке схемы передачи инфраструктуры военного городка Липецку началось: наша группа работает в Москве. Сейчас думаем, как сделать так, чтобы и Министерству обороны было хорошо, и городу. Чтобы никто ничего не потерял, а только приобрел. Осталось разобраться с последними нюансами.

Три недостроенные многоэтажки - еще одна проблема этого района. Возводить их начали в мае 2014 года как жилье для военнослужащих, однако вскоре работы свернули. Недострой тоже намерены передать на баланс города. После этого в мэрии Липецка начнут поиск инвестора, который завершит строительство.

Помимо этого, в военном городке приведут в порядок заброшенную баню. Глава региона отметил, что сама постройка неплохая, а около нее есть хорошее место для парковки.

- Многие бани закрываются потому, что ими не умеют управлять, - отметил Артамонов. - А есть бани, которые приносят прибыль и какую-то копеечку в бюджет. В Усмани мы быстро привели в порядок баню из такого же состояния. Надеемся, что и здесь будет хорошая история.