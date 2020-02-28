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28.02.2020 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На следующей неделе воздух прогреется до рекордных +8 градусов

Текст: Ирина Огилько

В ближайшие дни столичный регион будет находиться под влиянием балтийского циклона, и ночью возможны заморозки. А вот к 5 -6 марта днем воздух прогреваться до +8, что будет выше нормы почти на 10 градусов. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
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По данным метеоролога, в предстоящие выходные еще возможны ночные заморозки до -3..-4 градусов. Днем в субботу не выше +3…+4, возможны местами слабые осадки.

- В воскресенье днем воздух прогреется до +6 градусов, и осадков не будет, а вот солнца станет больше, - рассказывает Позднякова. - С понедельника ожидаем потепление. Так уже в ночь на вторник заморозков ночью не будет. А к 5-6 марта воздух прогреется днем до +8 градусов и выше. Это будет почти на 10 градусов выше нормы! Так что весна в столице продолжит держать аномальную температуру воздуха, начатую уходящей зимой.

Как отметила метеоролог, несмотря на высокую температуру воздуха для первых чисел календарной весны временами сможет накрапывать дождь. Как долго в марте простоит тепло, пока синоптик не уточняет.

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