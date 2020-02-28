Новости

В Якутске оштрафованы работники аэропорта, повредившие винт самолета 10:21
Студентов вуза в Минске перевели на индивидуальное обучение из-за коронавируса 10:18
Российские кинотеатры и дома культуры получили в подарок 2000 фильмов 10:17
Маколей Калкин сыграет в новом сезоне "Американской истории ужасов" 10:10
Экс-главу камчатской полиции приговорили к пяти годам лишения свободы 10:10
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы 10:05
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей 10:03
Эксперт рассказал, почему не следует покупать мытые овощи 10:00
В Сургуте проверят видео с "избиением ребенка" в социальном центре 09:55
В Подмосковье стартовал конкурс для школьников к 75-летию Победы 09:55
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца 09:53
Петр Бирюков: В 2020 году систему водоснабжения заменят в 1,5 тыс. домов 09:48
Корабль ТОФ у берегов Камчатки расстрелял "противника" 09:40
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана 09:30
Экс-главу "Метростроя" Петербурга обвинили в растрате 153 млн рублей 09:24
Минобороны РФ сообщило о наступлении террористов в сирийском Идлибе 09:16
Самолет Тюмень - Салехард вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:15
В Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом 09:10
В Кузбассе число погибших в ДТП возросло до пяти 09:05
Протяженность скоростных дорог в России в 2020 году увеличится на 280 км 09:05
В России и за рубежом открылись выставки к столетию Федора Абрамова 09:00
Доминикана отказала лайнеру Braemar в высадке пассажиров из-за коронавируса 08:54
В Волгоградской области двое детей провалились под лед 08:53
Приморье предупредили о надвигающемся циклоне 08:42
В вузах Приморья студенты из КНР переведены на дистанционное обучение 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
28.02.2020 09:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петр Бирюков: В 2020 году систему водоснабжения заменят в 1,5 тыс. домов

Текст: Ирина Огилько

В нынешнем году замена системы горячего и холодного водоснабжения пройдет в 1,5 тыс. домов столицы, треть из которых расположена в центральном округе. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
В Подмосковье закрыли 90 фиктивных пунктов техосмотра

Всего в рамках региональной программы капремонта поменяют более 4 тыс. магистралей и стояков, замена будет проведена и в подвалах, и в квартирах. Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

- Сети требуют замены из-за высокой степени коррозии, которая может привести к появлению свищей, образованию засоров и загрязнений, уменьшающих проходной диаметр трубопроводов. Перечисленные проблемы могут сказаться на работе всей системы водоснабжения. Новые трубопроводы позволяют добиться работы всей системы по расчетным характеристикам, и обеспечить подачу в квартиры воды в неизменном состоянии, - отметил Петр Бирюков.

Замена системы водоснабжения проводится на основе утвержденной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и индивидуальной для каждого дома. Для минимизации теплопотерь для горячей воды и предотвращения образования конденсата для холодной, на магистрали в обязательном порядке монтируются теплоизоляционные трубки. Инертность данных материалов не приводит к коррозии зарытых труб вне зависимости от состояния окружающей среды.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что важным вопросом при капитальном ремонте систем водоснабжения является допуск рабочих в квартиры. Перед началом работ сотрудники Фонда капитального ремонта и подрядной организации проводят поквартирный обход дома, определяя с жителями время для проведения замены.

После монтажа новой системы водоснабжения в обязательном порядке проводится опрессовка - подается вода под высоким давлением для проверки герметичности системы.

Так как состояние внутренних сетей водоснабжения влияет на потребительские свойства водопроводной воды, дополнительно проводится промывка сетей. Для этого привлекаются специалисты АО "Мосводоканал". При этом мероприятия по промывке трубопроводов проводятся с обязательным контролем качества воды.

Фото: Istock
Экологи предупредили о невыспавшихся медведях в лесах Подмосковья

На основании данных мониторинга, поступивших заявлений на качество воды, а также адресной программы капитального ремонта домов с заменой внутреннего водопровода был сформирован План проведения промывок трубопроводов, направленных на поддержание качества транспортируемой воды конечному потребителю.

- Комплексный подход при капитальном ремонте внутридомовых систем водоснабжения позволяет уменьшить количество обращений граждан, связанных с качеством водопроводной воды в городе. Комплекс городского хозяйства Москвы на постоянной основе контролирует состояние инженерных систем многоквартирных домов, ежедневно выполняя задачу обеспечения комфортного проживания жителей нашего города, - уточнил Петр Бирюков.

Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить