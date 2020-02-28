Петр Бирюков: В 2020 году систему водоснабжения заменят в 1,5 тыс. домов

В нынешнем году замена системы горячего и холодного водоснабжения пройдет в 1,5 тыс. домов столицы, треть из которых расположена в центральном округе. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Всего в рамках региональной программы капремонта поменяют более 4 тыс. магистралей и стояков, замена будет проведена и в подвалах, и в квартирах. Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

- Сети требуют замены из-за высокой степени коррозии, которая может привести к появлению свищей, образованию засоров и загрязнений, уменьшающих проходной диаметр трубопроводов. Перечисленные проблемы могут сказаться на работе всей системы водоснабжения. Новые трубопроводы позволяют добиться работы всей системы по расчетным характеристикам, и обеспечить подачу в квартиры воды в неизменном состоянии, - отметил Петр Бирюков.

Замена системы водоснабжения проводится на основе утвержденной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и индивидуальной для каждого дома. Для минимизации теплопотерь для горячей воды и предотвращения образования конденсата для холодной, на магистрали в обязательном порядке монтируются теплоизоляционные трубки. Инертность данных материалов не приводит к коррозии зарытых труб вне зависимости от состояния окружающей среды.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что важным вопросом при капитальном ремонте систем водоснабжения является допуск рабочих в квартиры. Перед началом работ сотрудники Фонда капитального ремонта и подрядной организации проводят поквартирный обход дома, определяя с жителями время для проведения замены.

После монтажа новой системы водоснабжения в обязательном порядке проводится опрессовка - подается вода под высоким давлением для проверки герметичности системы.

Так как состояние внутренних сетей водоснабжения влияет на потребительские свойства водопроводной воды, дополнительно проводится промывка сетей. Для этого привлекаются специалисты АО "Мосводоканал". При этом мероприятия по промывке трубопроводов проводятся с обязательным контролем качества воды.

На основании данных мониторинга, поступивших заявлений на качество воды, а также адресной программы капитального ремонта домов с заменой внутреннего водопровода был сформирован План проведения промывок трубопроводов, направленных на поддержание качества транспортируемой воды конечному потребителю.

- Комплексный подход при капитальном ремонте внутридомовых систем водоснабжения позволяет уменьшить количество обращений граждан, связанных с качеством водопроводной воды в городе. Комплекс городского хозяйства Москвы на постоянной основе контролирует состояние инженерных систем многоквартирных домов, ежедневно выполняя задачу обеспечения комфортного проживания жителей нашего города, - уточнил Петр Бирюков.