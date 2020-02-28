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28.02.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн

Текст: Любовь Проценко

Москвичкам стало проще прикрепиться к женской консультации. Это можно сделать на официальном сайте мэра столицы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Москвичи могут записаться в поликлиники на анализы через портал мэра

- К системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают подключаться первые стационары. Мы открыли жителям доступ к их электронным медкартам и работаем над переводом самых востребованных услуг в режим онлайн, - рассказала она. - Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление.

Достаточно подать заявление на портале. Новый сервис разработан Комитетом госуслуг, департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий. Прикрепление происходит в течение трех рабочих дней. Адресована новая услуга москвичкам старше 18 лет. Они должны иметь московский полис ОМС. Если полис выдан не в столице, пациентки могут подать заявление на прикрепление только при личном визите в поликлинику.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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