Российские ученые научились защищать зрение от лазерного излучения

Как рассказал журналистам разработчик проекта, сотрудник кафедры оптики и спектроскопии ВГУ Андрей Звягин, российским ученым удалось разработать низкопороговые ограничители оптической мощности с уникальными гибридными свойствами за счет сочетания неорганических и органических структур.

- По сути, это такие быстродействующие пленки, которые наносятся на оптику и позволяют сохранять человеку, работающему с лазером, зрение, - рассказал ученый.

Очки со специальными светофильтрами и электрооптические затворы, которые ранее использовались для защиты человеческого глаза от вредного излучения, имеют существенные недостатки. Они не способны блокировать высокоинтенсивные волны, требуют дополнительных источников питания и не сразу срабатывают.

Опасность ожога сетчатки глаза при импульсной работе лазера заключается в том, что чувствительность пораженного места к свету полностью утрачивается.

Исследования на тему защиты человеческого глаза от вредного воздействия лазера велись во многих странах, но воронежским оптикам удалось добиться практического результата: они создали инновационную технологию производства пленок-ограничителей с гибридными свойствами. Эти пленки могут применяться вне зависимости от длины волны лазера.

Изобретение воронежских ученых имеет большое практическое значение: его можно внедрить в медицинских учреждениях для проведения диагностики, хирургических и косметологических манипуляций. Пленки будут также востребованы на предприятиях обрабатывающей промышленности, применяющих метод гравировки и маркировки металлов лазером.