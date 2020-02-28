Российские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов

Специалисты Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех) и МГТУ им. Баумана разработали инновационный аппарат для лечения ран, ожогов и воспалений. В состав аппарата входит облучатель с лампой, которая с помощью электрического разряда высокой мощности разогревается всего за пару секунд до температуры 12-15 тысяч градусов Цельсия.

Устройство получило название "Заря". Сейчас оно проходит опытную эксплуатацию в Арктике, где, как отмечают в Ростехе, будет особенно востребовано.

"Параллельно мы приступаем к сертификации прибора и готовимся к началу серийного производства", - рассказал исполнительный директор Госкорпорации Олег Евтушенко. Завершить процедуру сертификации планируется в 2021 году.

Отмечается, что "Заря" поможет в лечении не только кожных повреждений и заболеваний, но и ОРЗ, гриппа, ангины.

В результате высокоинтенсивного импульсного оптического излучения лампы достигается высокий бактерицидный эффект, а время обработки сокращается до нескольких секунд. По сравнению с УФ-лампами прибор позволяет сократить продолжительность процедуры с 10 минут до нескольких секунд, отметили в Ростехе.

"Одно из главных преимуществ нашей разработки - универсальность. Эта технология может быть востребована не только в медицине, но и, например, в сельском хозяйстве - для обработки культур или для обеззараживания воды в быту, в местах чрезвычайных ситуаций", - заявил в свою очередь генеральный директор "КРЭТ" Николай Колесов.

Сообщается, что устройство не имеет аналогов.