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28.02.2020 17:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В аэропортах Москвы усилят контроль за пассажирами из Южной Кореи и Ирана

Текст: Любовь Проценко
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об усилении в столичных аэропортах наблюдения за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана.

"С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", - сказала она.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Она рассказала, что будут фиксироваться контактные данные всех прибывших пассажиров из этих государств и информация о местах их дальнейшего пребывания. Делается это для обеспечения контроля за состоянием их здоровья и возможности забора анализов в течение 14-ти дней с момента прилета в Москву. Измерять температуру и собирать контактные данные для оценки состояния здоровья будут и у пассажиров, прибывающих из Италии. Всем им выдадут памятку о том, как поступать при изменении самочувствия.

Как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14-ть дней были на территории КНР. На постоянном мониторинге и граждане Китая, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР.

В инфекционную больницу с 24 января госпитализированы 204 человека с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу. 145 из них выписаны. Лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса ни у кого не выявлено.

Кроме того, ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Сотрудники полиции проводят рейды в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте (с участием работников метрополитена и "Мосгортранса"). При необходимости профилактических мер и осмотра привлекаются работники скорой помощи. В обшей сложности в ходе рейдов выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации.

По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписан режим изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Роспотребнадзором в Москву оперативно поставляются современные тест-системы для диагностики вируса. Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Взятие материала для анализа проводится гражданам в аэропортах, при госпитализации в инфекционной больнице.

Вопрос о необходимости взятия проб на коронавирус после посещения тех или иных стран находится в ведении Роспотребнадзора.

Если пациент не был в последнее время в КНР или в других странах с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу (в настоящее время Южная Корея и Иран), то с признаками ОРВИ необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления. Таким пациентам нет необходимости проверяться на коронавирус.

Ракова подчеркнула, что все эти меры направлены на контроль и мониторинг ситуации с вирусом. На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

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