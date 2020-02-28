В Москве 29 февраля перекроют ряд улиц для движения транспорта

В субботу, в последний день февраля, в Москве пройдет согласованное шествие, из-за которого частично перекроют несколько улиц в центральной части города. О перекрытиях сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

С 10.00 будет перекрыта внутренняя сторона Страстного бульвара. Участники шествия пойдут в строну Петровского бульвара и далее по Бульварному кольцу. Дойдя до Сретенского бульвара, повернут на улицу Академика Сахарова до Садового кольца. Открывать движение будут с 14.00 по мере прохождения колонны.

С часу ночи 29 февраля будет ликвидировано парковочное пространство на всем маршруте движения шествия: от Страстного до Сретенского бульвара и на проспекте Академика Сахарова до Садового кольца.