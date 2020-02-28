В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов

На юге Москвы два человека погибли после вечеринки в банном клубе, сообщает ТАСС.

Как уточняют популярные паблики, трагедия произошла в сауне в Коломенском проезде. Там отмечала день рождения блогер Екатерина Диденко. В какой-то момент один из участников торжества бросил в бассейн сухой лед. Обычно его используют для эффектных экспериментов с водой, однако в обращении с ним требуется аккуратность. А в данном случае в бассейн попало, по неофициальным данным, 30 кг вещества, при этом гости продолжали купаться.

По данным агентства, четыре человека получили термические ожоги. Прибывшие врачи констатировали смерть двоих пациентов, остальные в тяжелом состоянии госпитализированы.