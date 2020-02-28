В Москве школьница умерла на перемене

В одной из школ Москвы девочка умерла во время перемены, сообщает столичное ГСУ СК.

Трагедия произошла в школе 1528 в Зеленоградском округе, уточняет агентство "Москва". Ученице 7 класса было 13 лет, у нее с детства были проблемы со здоровьем. Ей стало плохо на глазах одноклассницы, школьница позвала на помощь.

Медбригада оперативно прибыла в школу. Врачи пытались реанимировать девочку, но она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Следователи проводят проверку по этому факту.