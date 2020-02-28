В Подмосковье стартовал конкурс для школьников к 75-летию Победы

Перед празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье проходит много патриотических мероприятий. И среди них - конкурс сочинений "Путь моего героя" для школьников 5-11 классов. Организаторами конкурса выступают областные министерство образования и главное управление по информационной политике.

"В конкурсных сочинениях каждый школьник может рассказать о подвиге своих родственников в годы Великой Отечественной войны, - говорит министр образования Московской области Ирина Каклюгина. - Этот конкурс открывает для ребят интересные перспективы: возможность окунуться в историю своей семьи и оказаться в числе 30 победителей: чьи работы будут размещены в подмосковных изданиях и в интернете".

"Конкурс поможет подрастающему поколению не просто развить творческие способности и больше узнать об истории своей семьи, но и глубже прочувствовать значимость таких слов как ветеран, победа, подвиг, родина, - отмечает министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина. - У нас в регионе живут внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, в том числе и тех, кто воевал в этих местах, защищая от фашистов Москву. Благодаря конкурсу мы познакомимся с сотнями самых разных личных историй, может быть, узнаем о неизвестных до этого подвигах".

Итоги конкурса, который пройдет в несколько этапов, планируется подвести в конце марта. Лучшие работы будут опубликованы в период с 1 мая по 31 декабря.