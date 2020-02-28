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28.02.2020 19:31
Проект: В регионах

В Воронежской области снизили налог для малых и средних IT-компаний

Ставка налогообложения для организаций, работающих в сфере компьютерных технологий и применяющих "упрощенку", уменьшена в шесть раз. Такое решение приняла воронежская областная дума.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Депутаты внесли изменения в региональный закон "Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков". Для компаний, чьим основным видом деятельности является разработка ПО, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий, установлена ставка в один процент от доходов.

Право на эту льготу организации получат при соблюдении ряда условий. Так, средняя численность работников в такой фирме должна составлять не менее трех человек. За отчетный налоговый период выручка от работы в IT должна составлять не менее 70 процентов общей суммы доходов, а среднемесячная начисленная заработная плата - быть не ниже среднеотраслевого уровня (по данным Воронежстата за декабрь 2019 года, это 50,8 тысячи рублей).

- Сегодня малые и средние предприятия играют значительную роль в развитии информационных технологий в Воронежской области. При этом большинство из них применяют упрощенную систему налогообложения. Ожидается, что введение данной меры позволит снизить отток квалифицированных кадров из Воронежской области, привлечь новые IT-фирмы, расширить потенциал региона в сфере научных разработок, - пояснил председатель облдумы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
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Пониженные налоговые ставки по УСН в отношении IT-компаний уже действуют в 20 с лишним регионах России, в частности в Белгородской области и Татарстане.

- Везде есть положительные моменты - выросло количество предприятий, зарегистрировались перспективные московские компании, увеличились налоговые отчисления, - отметил один из инициаторов поправок, председатель думского комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко.

При введении льготы выпадающие доходы областного бюджета могут составить, по максимальным подсчетам, чуть более 100 миллионов рублей. В перспективе они будут компенсированы приростом валового регионального продукта и налоговых отчислений по НДФЛ и УСН вследствие роста доходов у айтишников. Предполагается, что в первый же год реализации закона ослабление налогового бремени позволит IT-компаниям создать около 250 высококвалифицированных рабочих мест.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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