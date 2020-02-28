В Воронежской области запретили продажу вейпов и аналогов снюсов детям

В регионе ввели ограничения на реализацию электронных сигарет и жевательных смесей с никотином. Такую продукцию теперь нельзя продавать детям и подросткам.

Новый закон, принятый воронежской облдумой, касается популярной бестабачной продукции - снюсов и их аналогов, вейпов и жидкостей к ним. Запрещается как ее продажа несовершеннолетним, так и вовлечение их в употребление никотина. Например, покупка снюсов для передачи подросткам.

- Новый закон позволит снять вопрос с распространением среди несовершеннолетних снюсов, электронных сигарет и их аналогов на территории региона, пока соответствующая сфера не отрегулирована на федеральном уровне, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Он напомнил, что в нашей стране законодательно запрещена продажа никотиносодержащей табачной продукции несовершеннолетним. Но производители нашли выход и стали выпускать бестабачные смеси в различных формах, но с содержанием никотина.

Концентрация никотина в обычной сигарете составляет один-два миллиграмма на грамм. В бестабачной продукции - в среднем 40-60 (в некоторых упаковках - до 100).

- Никотин в таких мощных дозах быстро вызывает стойкую физическую и психическую зависимость, серьезные заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, увеличивает риск развития онкологических заболеваний, - пояснил председатель комитета по охране здоровья, главврач областного онкодиспансера Иван Мошуров. - В последнее время наблюдаются многочисленные случаи отравления детей никотином в процессе употребления бестабачной продукции, имеются случаи летального исхода.

Приняты Воронежской областной Думой закон устанавливает понятия "электронные системы доставки никотина", "жидкости для электронных систем доставки никотина", "бестабачная никотиносодержащая продукция". Также документом прописаны ограничения и запреты в сфере продажи и потребления этих изделий и продукции. В том числе, вовлечение несовершеннолетних в употребление электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им таких систем и продукции

- Кроме того, согласно новому региональному закону распространение электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции не допускается на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организациях, - рассказал председатель думского комитета по имущественным и земельным отношениям, один из инициаторов закона, Роман Жогов.