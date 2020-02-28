Во владимирском лесу нашли взрывоопасный арсенал

Жители Петушинского района Владимирской области обнаружили в лесу артиллерийский арсенал, который мог взорваться в любую минуту.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, всего в лесном массиве находился 41 артиллерийский снаряд, взрывоопасные предметы различных калибров были испорчены ржавчиной.

- Обнаруженные боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли серьезную опасность для окружающих, - говорится в сообщении.

Взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали находку. Затем они отвезли снаряды в безопасное место и уничтожили при помощи накладных зарядов.