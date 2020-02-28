Выставка Дали в Манеже установила рекорды по посещаемости

Выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" за месяц - с 28 января по 28 февраля - посетили свыше 300 тысяч человек. "Это абсолютный рекорд для России", сообщают организаторы экспозиции, развернувшейся в столичном "Манеже".

О том, насколько проект популярен, говорит уже тот факт, что часы работы экспозиции дважды продлевали: сначала до 21:45, а после - и вовсе практически до полуночи (в некоторые дни).

Сейчас в среднем за день шедеврами знаменитого сюрреалиста успевают полюбоваться до 10 тысяч человек. При этом российский рекорд это еще не все.

- По информации, полученной от испанских коллег, наша выставка - самая посещаемая выставка Сальвадора Дали за пределами Испании за всю историю, - приводит слова директора Музея Фаберже Владимира Воронченко РИА Новости.

Очереди на подступах к "Манежу" пропадать и не думают. Однако со 2 марта организаторы вводят дополнительное посещение по сеансам - билеты можно приобрести онлайн, но их количество строго ограничено. Вход по такому принципу будет осуществляться в порядке отдельной очереди.

Напомним, на выставке в "Манеже" представлено более 180 работ Сальвадора Дали, некоторые из них выставляются в России впервые. Экспозиция организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали".