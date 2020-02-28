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28.02.2020 11:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы по случаю 8 марта

Текст: Ирина Огилько

В международный женский день Музей Победы приглашает всех женщин бесплатно посмотреть экспозицию музея и принять участие в праздничной программе, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В качестве еще одного бонуса, дамы смогут посмотреть экспозицию с экскурсоводом. Гид покажет выставочные залы в 12:00, 14:00 и 16:00.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
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Праздничная программа будет состоять из показа кино и концертов, мастер-классов. Для всех гостей музея 8 марта в 17:00 в зале полководцев пройдет викторина о женщинах на войне. Днем в 14:00 в этом же зале состоится праздничный концерт детского музыкального театра "Домисолька". А в 15:00 в зале "Жуков" выступит оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема с произведения венгерского композитора Белы Бартока.

Кстати, 8 марта с 10:00 до 19:00 каждые полчаса от станции метро "Парк Победы" до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы.

Общество Ежедневник Праздники Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование 8 марта

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