Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах. Агрессивных женщин пришлось разнимать и рассаживать.

Ролик с потасовкой на концерте "Легенды 80-х и 90-х", куда артистку пригласили в качестве специального гостя, пользователи разместили в социальной сети ВКонтакте и на сервисе Youtube.

На записи видно, как во время исполнения одной из песен солидного вида поклонницы Булановой начинают ожесточенно нападать друг на друга - очевидно, не поделив место. Женщин пытаются разнять подоспевшие мужчины и администраторы концертного зала, но усмирить разбушевавшихся дам удается не сразу. Спустя некоторое время участниц потасовки рассаживают по разным рядам на значительном расстоянии друг от друга.

Комментируя произошедшее в разговоре с журналистами, певица отметила, что не видела потасовки из-за яркого света софитов, направленных ей в лицо. Она добавила, что узнала о ЧП из интернета, и увиденное неприятно ее поразило. Буланова подчеркнула, что если бы она заметила происходящую в зале потасовку, то остановила бы свое выступление.