Корабль ТОФ у берегов Камчатки расстрелял "противника"

Малый противолодочный корабль МПК-82, входящий в состав соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России, отработал тактику ведения боя в одиночку, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

У побережья Камчатки корабль провел учение по противовоздушной обороне. В качестве условного противника выступил самолет Ил-38 морской авиации флота, откуда сбросили парашютную мишень. Экипаж МПК нашел и уничтожил эту воздушную цель огнем из артиллерийской установки АК-176.

Далее в Авачинском заливе корабль выполнил серию артиллерийских стрельб по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводный корабль условного противника. Также в ходе учения, МПК-82 отработал постановку радиолокационных помех и организацию охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде.