На Камчатку возобновили прерванные из-за коронавируса поставки овощей

В порт Петропавловска-Камчатского прибыло судно с 10 контейнерами овощей и фруктов общим весом 220 тонн. Еще 110 тонн такой продукции доставят на полуостров сегодня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поставки овощей и фруктов на Камчатку, как и в другие дальневосточные регионы, были приостановлены после ограничения движения через пограничные пункты пропуска из-за коронавируса.

Как отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота, приостановка поставок, которые шли через Приморье, привела к росту цен как на китайские продукты, так и на товары других производителей в торговых объектах края.

"В настоящее время запасы овощей и фруктов восстановлены, морские суда прибывают в соответствии с графиком. Коррективы в сроках прибытия судов с контейнерами могут быть внесены за счет погодных условий и оформления документации. Кроме этого, в Камчатский край еженедельно осуществляется доставка овощей из других регионов страны", - цитирует ее пресс-служба.

Она обратила внимание и на то, что в январе и феврале перебоев с такими овощами как морковь, картофель, капуста, свекла, лук, не было, их стоимость не увеличивалась.

С дефицитом овощей и резким ростом цен на них после того, как была закрыта граница с Китаем, столкнулись в Приморье и в Хабаровском крае. В некоторых магазинах помидоры и огурцы стали стоить вдвое дороже.

На фоне этого о дополнительных мерах продовольственной безопасности призвал задуматься полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он обратил внимание на опыт Сахалинской области, где цены на овощи остались на прежнем уровне, так как большое их количество в островном регионе выращивают в теплицах.