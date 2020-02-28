Сахалинца обвинили в умышленном заражении ВИЧ девочки-подростка

Жителя города Корсакова Сахалинской области признали виновным в умышленном заражении несовершеннолетней девушки вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 21-летнему горожанину.

Как удалось установить, молодой человек вступал в половые отношения с 16-летней девушкой в период с апреля по июль 2019 года. Хотя он знал о своем заболевании, не позаботился о том, чтобы защитить от заражения юную партнершу. В результате девушка также стала носителем опасного вируса.

Приговор суда о двухлетнем отбывании наказания в исправительной колонии общего режима пока не вступил в законную силу.