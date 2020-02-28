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28.02.2020 05:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинца обвинили в умышленном заражении ВИЧ девочки-подростка

Текст: Евгения Шерешевская

Жителя города Корсакова Сахалинской области признали виновным в умышленном заражении несовершеннолетней девушки вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 21-летнему горожанину.

Как удалось установить, молодой человек вступал в половые отношения с 16-летней девушкой в период с апреля по июль 2019 года. Хотя он знал о своем заболевании, не позаботился о том, чтобы защитить от заражения юную партнершу. В результате девушка также стала носителем опасного вируса.

Приговор суда о двухлетнем отбывании наказания в исправительной колонии общего режима пока не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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