В центре Биробиджана полицейский застрелил рысь

Следственный комитет изучает информацию о том, что полицейский застрелил рысь в Биробиджане, сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Проводится проверка, в ходе которой будет установлена правомерность использования оружия сотрудником полиции в отношении животного. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Известно, что в четверг прохожие заметили в городе рысь. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардия. Сначала зверя пытались поймать сетями, но он порвал их и убежал в сторону жилого квартала, где располагались школа и детский сад. Было принято решение застрелить животное, передает РИА Новости.