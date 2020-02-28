Новости

На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс 04:18
В центре Биробиджана полицейский застрелил рысь 03:50
В Китае заплатят добровольно сообщившим о симптомах коронавируса 03:38
СМИ: Власти Канады перестанут платить за охрану семьи принца Гарри 03:11
Окрестности сирийского города Латакия подверглись обстрелу боевиков 02:46
Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных 02:31
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ 02:02
Лондонский "Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы 01:51
В Колумбии три человека погибли при крушении военного вертолета 01:39
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым 01:34
Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса 00:49
Норвегия сохранила бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ 00:35
В Испании при крушении самолета погиб офицер группы высшего пилотажа 00:28
В Нидерландах отмечен первый случай заражения коронавирусом 27.02.2020
В ВОЗ оценили эффективность мер в России против коронавируса 27.02.2020
В Европе выросло число зараженных коронавирусом 27.02.2020
Под Идлибом сирийские силы ПВО сбили турецкий ударный беспилотник 27.02.2020
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете 27.02.2020
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук 27.02.2020
Путин обещал помочь мальчику-сироте 27.02.2020
"ВТБ-Онлайн" восстановил работу 27.02.2020
Почти пять тысяч пешеходов погибли в ДТП в 2019 году 27.02.2020
Песков подтвердил дату встречи Путина с лидерами фракций 27.02.2020
Число вакансий в киберспорте в России выросло в 24 раза 27.02.2020
Анонсирован новый проект по "Гарри Поттеру" 27.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
28.02.2020 03:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Биробиджана полицейский застрелил рысь

Текст: Артем Красиков

Следственный комитет изучает информацию о том, что полицейский застрелил рысь в Биробиджане, сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Фото: Instagram енота Йокки
В Ленобласти нашли домашнего енота после 48 дней поисков

"Проводится проверка, в ходе которой будет установлена правомерность использования оружия сотрудником полиции в отношении животного. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Известно, что в четверг прохожие заметили в городе рысь. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардия. Сначала зверя пытались поймать сетями, но он порвал их и убежал в сторону жилого квартала, где располагались школа и детский сад. Было принято решение застрелить животное, передает РИА Новости.

Общество Природа Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

Главное сегодня

В ВОЗ оценили эффективность мер в России против коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса
МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа