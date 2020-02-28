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28.02.2020 10:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске оштрафованы работники аэропорта, повредившие винт самолета

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске оштрафованы работники аэропорта, по вине которых получил повреждение винт самолета Ан-24РВ компании "Полярные авиалинии".

Фото: Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России
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Как сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 9 января 2020 года. При коммерческом обслуживании воздушного судна в аэропорту "Якутск" водитель спецавтотранспорта повредил обтекатель воздушного винта.

В ходе расследования Якутская транспортная прокуратура выяснила, что причиной произошедшего стала неправильная оценка руководителем подъезда и водителем спецавтомобиля траектории движения к самолету, а также габаритов автомашины.

По результатам рассмотрения административных дел виновные оштрафованы. Кроме того, по представлению прокуратуры они привлечены к дисциплинарной ответственности руководством аэропорта.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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