В Якутске оштрафованы работники аэропорта, повредившие винт самолета

В Якутске оштрафованы работники аэропорта, по вине которых получил повреждение винт самолета Ан-24РВ компании "Полярные авиалинии".

Как сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 9 января 2020 года. При коммерческом обслуживании воздушного судна в аэропорту "Якутск" водитель спецавтотранспорта повредил обтекатель воздушного винта.

В ходе расследования Якутская транспортная прокуратура выяснила, что причиной произошедшего стала неправильная оценка руководителем подъезда и водителем спецавтомобиля траектории движения к самолету, а также габаритов автомашины.

По результатам рассмотрения административных дел виновные оштрафованы. Кроме того, по представлению прокуратуры они привлечены к дисциплинарной ответственности руководством аэропорта.