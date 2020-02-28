Авиамаршрут Саранск – Сочи станет круглогодичным

Международный аэропорт столицы Мордовии расширяет линейку авиамаршрутов. Авиакомпания "РусЛайн" с первого марта приступает к выполнению рейсов "Саранск - Екатеринбург" и "Саранск - Сочи".

Как сообщила пресс-служба "Авиалиний Мордовии", рейсы на этих направлениях будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

При этом впервые в современной истории аэропорта Саранск рейсы на Черноморское побережье России будут выполняться круглогодично, а не только в летний сезон. Как известно, Сочи по праву считается курортом, где отсутствует периоды межсезонья: там доступен круглогодичный отдых в мягком субтропическом климате.

Что касается рейсов в Екатеринбург, то аэропорт "Кольцово" в столице Урала - один из крупнейших региональных аэропортов России. Благодаря своему географическому положению на границе Европы и Азии, он предлагает удобные пересадки на прямые рейсы в более 40 региональных центров страны.

Стоимость авиабилетов из Саранска в Екатеринбург - от 2 500 рублей, в Сочи - от 4 500 рублей.