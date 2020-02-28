Французский концерн инвестирует в экономику Самарской области

В правительстве Самарской области прошла встреча с руководством крупного французского концерна. Самарский регион представлял вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Стороны обсудили возможности реализации крупного инвестиционного проекта по производству материалов для гидроизоляции.

Компания-инвестор работает в 90 странах мира и имеет более 60 производственных предприятий. В прошлом году руководство французской корпорации объявило о намерении выйти на российский рынок.

Приветствуя участников встречи, Виктор Кудряшов поблагодарил руководство крупнейшей компании по выпуску гидроизоляции за интерес, проявленный к Самарской области.

- Очень приятно, что мировой лидер в области производства материалов для гидроизоляции, компания с богатой историей проявила интерес к нашему региону, - отметил Виктор Кудряшов. - Самарская область - один из наиболее промышленно развитых регионов Российской Федерации. В последние годы наблюдается стабильный рост внебюджетных инвестиций. Наш регион отличает выгодное географическое положение. Принято решение, что Самарская область станет узловым центром для международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", сейчас мы приступили к реализации крупнейшего инфраструктурного проекта по строительству этой магистрали, и уже началось возведение нового моста через реку Волга.

Самарская область открыта для притока инвестиций. Благодаря системной работе областного правительства и развитию нацпроектов "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" созданы все необходимые условия для комфортного и успешного ведения бизнеса. Инвесторам в режиме "одного окна" оказывает всестороннюю поддержку Агентство по привлечению инвестиций.

В регионе работают крупнейшие предприятия и компании автомобильной, авиационно-космической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, химической отраслей промышленности, энергетики и строительства. При этом у Самарской области уже накоплен достаточный опыт работы с известными французскими компаниями: "Рено-Ниссан", "Шнайдер-электрик", "Валио", "Данон". А приход нового инвестора позволит расширить рынок сбыта и вывести продукцию для строительного сектора на качественно новый уровень.

В то же время работа по улучшению инвестклимата в регионе отмечена на федеральном уровне. В конце февраля Министерство экономического развития РФ опубликовало рейтинг регионов с самой развитой системой государственно-частного партнерства в 2019 году, который возглавила Самарская область. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, за последние три года в регионе введены в эксплуатацию 14 объектов с использованием ГЧП, инвестировано 6,2 миллиарда рублей, при этом было создано 1345 рабочих мест.