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28.02.2020 23:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии на ремонт региональных дорог направят 1,5 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В текущем году на ремонт региональных трасс Мордовии в рамках национального проекта будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, 630 миллионов рублей планируется потратить на дороги в Саранской агломерации - куда входит и второй по величине город республики Рузаевка.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Об этом шла речь на встрече главы Мордовии Владимира Волкова с депутатом Госдумы от региона, первым заместителем председателя комитета ГД РФ по транспорту Виталием Ефимовым. Как сообщила пресс-служба главы РМ, основными темами обсуждения стали планы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры республики и вопросы реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Так, в 2020 году продолжится строительство обхода Рузаевки, а также дороги по улице Строительной в Саранске, которая свяжет Химмаш и Светотехстрой. При этом глава Мордовии обратил особое внимание на строительство трасс в сельской местности.

- Для нас очень важно использовать возможности участия республики в нацпроекте для исполнения всех наказов избирателей, касающихся дорожного строительства, - подчеркнул Владимир Волков.

Один из таких наказов - строительство моста через железную дорогу в городе Ковылкино. Жители района просят о нем с 2011 года, но из-за капиталоемкости проекта до сих пор не удавалось войти в соответствующие федеральные программы.

- Это очень значимый наказ избирателей Ковылкинского района, - подчеркнул Владимир Волков. - В этом году для его выполнения мы должны приложить максимум усилий, потому что этот мост людям очень нужен.

Кстати

В 2019 году на развитие дорожной сети Мордовии было направлено более 4 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось реализовать крупные инфраструктурные проекты. Завершено строительство восточного обхода Саранска, проведен ремонт дороги Саранск - Рузаевка, начата реализация проекта по строительству обхода Рузаевки.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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