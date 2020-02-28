В Мордовии по нацпроекту "Экология" расчистят русла Мокши и Саранки

В рамках национального проекта "Экология" в текущем году будут завершены работы по укреплению берегов на реке Мокша в Теньгушевском районе. А в 2021-м планируется провести расчистку реки на территории Краснослободского, Ковылкинского, Ельниковского, Темниковского и Теньгушевского районов. Кроме того, по поручению главы Мордовии, в нацпроект будут включены мероприятия по расчистке русла реки Саранка - при этом власти учтут пожелания общественников.

Такие планы были озвучены на встрече лидера республики Владимира Волкова с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым и начальником Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александром Орнатским. В Саранске прошло заседание Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа с участием представителей 12 регионов страны, где обсуждались вопросы взаимодействия по сохранению водных ресурсов.

На сегодня в рамках нацпроекта "Экология" в республике реализуются федеральные проекты "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов". Как отметил глава РМ, благодаря им в регионе рассчитывают улучшить состояние водных объектов, что благоприятно отразится на экологической ситуации в республике.

Владимир Волков подчеркнул, что при подготовке окончательного проекта по обустройству реки Саранки необходимо учесть замечания и предложения, которые были высказаны общественностью и молодыми архитекторами.

- Многие замечания, которые высказали молодые архитекторы и общественность, продуктивны, - отметил лидер региона. - Мы ведь привыкли к стандартным решениям, а здесь - и молодежь правильно это говорит - должно быть именно нестандартное решение. Давайте организуем общественное пространство вокруг Саранки так, чтобы это был новый и современный подход. Соответствующее поручение я дал главе города.

Кстати

В ходе встречи главе РМ было передано благодарственное письмо от министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина за развитие системы раздельного сбора и переработки отходов электронного и электрического оборудования в рамках экологической программы "Школа утилизации": Электроника". Как пояснил Александр Баринов, подобной благодарностью отмечены три лидера субъектов РФ.