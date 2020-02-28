В Перми девочку высадили из автобуса из-за неработающей транспортной карты

В Перми кондуктор выгнала девятилетнюю девочку из автобуса, поскольку у той не сработала транспортная карта. Информацию, распространенную в СМИ, подтвердил городской департамент транспорта.

Об инциденте стало известно после того, как в соцсетях распространилось видео с камер наблюдения в автобусе, где видно, как девочка подносит транспортную карту к валидатору, но она не срабатывает. После этого кондуктор что-то говорит ей.

- Мне сказали: "Карта заблокирована, плати или выходи", - рассказал ребенок в интервью "Рифей-Пермь".

Наличных денег у нее с собой не оказалось. После этого, как утверждает школьница, ее высадили из автобуса и ей пришлось пройти до дома более километра пешком в вечернее время.

Действительно, на видеозаписи видно, что двери автобуса открываются специально по команде кондуктора и ребенок выходит.

- По данному факту проводится служебное расследование, - прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта. - С перевозчика и кондуктора запрошены объяснительные.