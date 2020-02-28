В Самаре из школы эвакуировали тысячу человек из-за вспышки реактивов

В лаборантской кабинета химии школы №3 Самары произошло возгорание, были эвакуированы все ученики и учителя. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили сообщение о пожаре в образовательном учреждении Промышленного района города в 09.16 по местному времени. Подразделения автоматически направили по повышенному рангу вызова. К школе прибыли 55 пожарных, 17 единиц техники. Всего к ЧП привлекли 70 человек и 23 автомашины.

- Прибыв, пожарные установили, что произошло загорание химических реактивов в лаборантской комнате на площади 0,5 квадратных метра, - пояснили спасатели.

Пожар ликвидировали еще до прибытия подразделений. В результате ЧП не было погибших и пострадавших. Но была организована эвакуация 974 человек - 900 учеников и 74 педагогов.