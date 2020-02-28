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28.02.2020 15:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре предпринимателям рассказали о тонкостях работы на рынках ЮВА

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В "Точке кипения" Самарского государственного экономического университета при участии регионального Центра поддержки экспорта прошел семинар, на котором экспортно-ориентированному бизнесу представили проекты Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС).
Фото: mybiz63.ru Фото: mybiz63.ru
Фото: mybiz63.ru

В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предпринимателей познакомили с онлайн-платформой RSTrade, с помощью которой экспортеры могут продавать свою продукцию в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). На этой платформе зарегистрировано более 81 тысячи компаний компании из 23 стран, в числе которых порядка 50 предприятий Самарской области. На платформе представлено почти 240 видов услуг: инжиниринг, логистика, внешнеэкономическая деятельность, административные услуги и другие.

Фото: mybiz63.ru
В Самаре предпринимателям рассказали о мерах и программах поддержки

Также в ходе семинара в Самаре предпринимателям презентовали ресурсы Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов в Сингапуре, созданного по инициативе РСДС при поддержке государственной корпорации "Ростех". В центре функционирует шоу-рум российских технологий, где экспонируются современные российские разработки, регулярно проводятся деловые и образовательные мероприятия.

В то же время на примерах кейсов бизнесу рассказали о вариантах содействия компаниям при выходе на рынки стран ЮВА, использующих Сингапур в качестве финансового, логистического и технологического хаба.

РСДС был создан в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и госкорпорации "Ростех". Деловой Совет развивает внешнеэкономические связи между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и региона ЮВА на основании выстроенных отношений деловых кругов и государственных структур России и Сингапура. Организация повышает доли высокотехнологичной продукции в экспортно-импортных операциях и занимается поддержкой производителей и поставщиков из стран России в регионе ЮВА.

РСДС также оказывает услуги по поиску потенциальных партнеров в регионе, проверке их благонадежности и деловой репутации, проводит маркетинговые исследования, оказывает консультационные услуги. Содействие Совету оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с инвесторами в режиме "одного окна" и является своеобразным мостом между бизнесом и органами исполнительной власти. Среди партнеров РСДС - государственные учреждения, крупные частные компании, ведущие университеты и научно-исследовательские центры Сингапура и ряда других стран.

Фото: Архив "РГ"
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В Самарской области вопросами международной торговли занимается Центр поддержки экспорта, деятельность которого курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр". Специалисты центра помогают экспортно-ориентированном компаниям составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что в прошлом году у регионального Центра поддержки экспорта появился новый инструмент поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортные акселераторы. Эти акселерационные программы подразумевают "доращивание" компаний до уровня выхода на зарубежные рынки либо используются для расширения географии экспортной деятельности или увеличения объемов продаж.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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