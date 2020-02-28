В Самаре предпринимателям рассказали о тонкостях работы на рынках ЮВА

В "Точке кипения" Самарского государственного экономического университета при участии регионального Центра поддержки экспорта прошел семинар, на котором экспортно-ориентированному бизнесу представили проекты Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС).

В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предпринимателей познакомили с онлайн-платформой RSTrade, с помощью которой экспортеры могут продавать свою продукцию в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). На этой платформе зарегистрировано более 81 тысячи компаний компании из 23 стран, в числе которых порядка 50 предприятий Самарской области. На платформе представлено почти 240 видов услуг: инжиниринг, логистика, внешнеэкономическая деятельность, административные услуги и другие.

Также в ходе семинара в Самаре предпринимателям презентовали ресурсы Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов в Сингапуре, созданного по инициативе РСДС при поддержке государственной корпорации "Ростех". В центре функционирует шоу-рум российских технологий, где экспонируются современные российские разработки, регулярно проводятся деловые и образовательные мероприятия.

В то же время на примерах кейсов бизнесу рассказали о вариантах содействия компаниям при выходе на рынки стран ЮВА, использующих Сингапур в качестве финансового, логистического и технологического хаба.

РСДС был создан в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и госкорпорации "Ростех". Деловой Совет развивает внешнеэкономические связи между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и региона ЮВА на основании выстроенных отношений деловых кругов и государственных структур России и Сингапура. Организация повышает доли высокотехнологичной продукции в экспортно-импортных операциях и занимается поддержкой производителей и поставщиков из стран России в регионе ЮВА.

РСДС также оказывает услуги по поиску потенциальных партнеров в регионе, проверке их благонадежности и деловой репутации, проводит маркетинговые исследования, оказывает консультационные услуги. Содействие Совету оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с инвесторами в режиме "одного окна" и является своеобразным мостом между бизнесом и органами исполнительной власти. Среди партнеров РСДС - государственные учреждения, крупные частные компании, ведущие университеты и научно-исследовательские центры Сингапура и ряда других стран.

В Самарской области вопросами международной торговли занимается Центр поддержки экспорта, деятельность которого курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр". Специалисты центра помогают экспортно-ориентированном компаниям составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что в прошлом году у регионального Центра поддержки экспорта появился новый инструмент поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортные акселераторы. Эти акселерационные программы подразумевают "доращивание" компаний до уровня выхода на зарубежные рынки либо используются для расширения географии экспортной деятельности или увеличения объемов продаж.