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28.02.2020 14:14
Проект: В регионах

Губернатор Красноярского края будет лично проверять лесосеки

Под председательством Губернатора Красноярского края Александра Усса состоялось заседание коллегии министерства лесного хозяйства региона. В работе совещания приняли участие председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов, советник Губернатора Владимир Шаешников, представители краевой прокуратуры, Главного управления МВД России по краю, Федерации профсоюзов региона, а также руководители лесничеств, муниципальных образований. Участники совещания подвели первые итоги реализации новой лесной политики края, а также обозначили первоочередные задачи на 2020 год.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Напомним, с 2019 года в Красноярском крае по инициативе Александра Усса реализуется новая лесная политика. Среди приоритетных направлений, обозначенных главой региона, - декриминализация ЛПК, восстановление лесов и утилизация отходов лесопиления. Внедрение новых принципов работы позволило добиться высоких показателей развития лесной отрасли. В частности, возросли поступления в бюджеты разных уровней. За год удалось восстановить леса на площади около 93 тыс. га, увеличив объемы искусственного лесовосстановления на 27%. Помимо этого, в 2019 году прошла масштабная модернизация краевой системы охраны лесов от пожаров: впервые установлены видеокамеры для обнаружения пожаров на раннем этапе, 11 беспилотников мониторят лесные массивы.

Край также вышел в лидеры России по уровню конкуренции и объему древесины, реализуемой на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На территории региона запущен ряд производств по переработке отходов лесопиления, в том числе в биотопливо.

Губернатор поблагодарил специалистов, занятых в лесной отрасли, за слаженную работу, которая позволила достичь серьезных результатов в 2019 году. Но сейчас, отметил глава региона, необходимо сосредоточить все внимание на ключевых направлениях текущей деятельности.

"Работы у нас, что называется, непочатый край! И одна из важнейших задач, которую мы должны решить - и этого ждет от нас население - наведение порядка в отрасли, прежде всего на лесосеках, на предприятиях и в части утилизации отходов лесопиления. Нам нужен результат!", - подчеркнул Александр Усс.

Для этого глава региона выступил с инициативой создать в районах специальные подразделения, которые бы контролировали качество работы лесных инспекторов. Более того, Александр Усс заявил, что в конце года намерен лично проверить 10-15 лесосек.

Добавим, что в скором времени будет сформирована нормативная база, где будут прописаны производственно-технологические требования к пунктам отгрузки древесины.

"Очень важно исполнительной власти в лице министерства заблаговременно вносить те предложения, которые затем депутаты реализуют в виде поправок в краевое законодательство, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания региона Дмитрий Свиридов. - Когда инициативы представлены вовремя, четко проработаны и приняты на законодательном уровне, тогда они становятся прочной базой, на которой вы сможете качественно исполнять свои обязанности. Мне кажется, что позитивные подвижки прошлого года заложены в основу фундамента, на котором можно создать успешную модель для тиражирования в других регионах".

Губернатор призвал активнее заниматься на местах вопросами утилизации отходов лесопиления, взяв на вооружение опыт Канска, где за 2019 год запущено восемь производств по переработке щепы и горбыля, в том числе в биотопливо.

Фото: Правительство Красноярского края
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Требуется навести прядок и в вопросах отпуска древесины населению для собственных нужд, подчеркнул глава региона. Речь идет о нелегальной "подкормке" так называемых черных производственников, которые приезжают из-за рубежа. Губернатор потребовал от министерства лесного хозяйства подготовить и представить на рассмотрение план мероприятий, направленных на стабилизацию данного направления.

Также Александр Усс напомнил главам муниципальных образований об их персональной ответственности за положением дел в лесной отрасли на подведомственной им территории, а профильному ведомству - о жестком контроле сроков и качества исполнения поставленных задач и данных поручений.

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

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