В Абакане 10 второклассников получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Сотрудниками Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливаются обстоятельства инцидента, произошедшего сегодня в школе №20 Абакана.

Как сообщается на сайте ведомства, десять учеников второго класса обратились сегодня к врачу с жалобами на раздражение и боль в глазах. Врачи зафиксировал ожоги.

Выяснилось, что дети находились в кабинете, где работала кварцевая лампа. Следователи работают с педагогами и директором школы, выясняя, почему были нарушены правила безопасности при кварцевании помещения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.