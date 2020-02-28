В Кузбассе школьную столовую закрыли из-за радиоактивного газа

Сотрудники отдела судебных приставов по городу Тайге и Яшкинскому району Кемеровской области приостановили работу столовой общеобразовательной школы из-за повышенной концентрации радона.

Проблема обнаружилась во время плановой проверки, проведенной областным управлением Роспотребнадзора. Оказалось, что активность радона в воздухе помещений школьной столовой и кухни превышает предельно допустимый уровень. А это - непосредственная угроза здоровью и жизни как детей, так и работников школы.

- Яшкинский районный суд Кемеровской области признал образовательное учреждение виновным по статье 6.4. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") и запретил доступ в помещения кухни и столовой на 50 суток, пока нарушения не будут устранены, - сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.