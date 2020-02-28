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28.02.2020 12:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области провели выездную диспансеризацию ветеранов

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Доме ветеранов Новосибирской области прошло первое выездное мероприятие по диспансеризации пожилых людей. С помощью мобильной бригады 68 человек смогли измерить артериальное и глазное давление, пройти ЭКГ, сдать кровь на биохимический анализ, получить консультации узких специалистов. Инициаторами выступили министерство труда и социального развития и областное министерство здравоохранения. Межведомственная работа по диспансеризации ветеранов организована в рамках национального проекта "Демография" в преддверии 75-летия Великой Победы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, далее запланировано проведение выездных мероприятий в Новосибирском доме ветеранов и Бердском пансионате ветеранов труда им. М. И. Калинина.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Проводя выездной прием, мы предлагаем всем пожилым людям заполнить анкету "Возраст не помеха", вопросы которой позволяют своевременно выявить первые признаки старческой астении у возрастной категории "60+" и разработать для пациента индивидуализированный план, - сообщила главный гериатр Новосибирской области Людмила Канунникова, пояснив, что это дает возможность обеспечить долголетие в максимально активной форме.

Мобильные бригады создаются рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Они помогают людям старше 65 лет, проживающих в сельской местности, добраться в медицинские учреждения, в том числе для прохождения диспансеризации, проведения вакцинаций, дополнительных скринингов и обследований. В состав мобильных бригад входят социальные работники и медицинские специалисты, в их распоряжении специализированные автомобили для перевозки маломобильных граждан. В прошлом году в Новосибирской области мобильные бригады доставили в медицинские учреждения 2295 пожилых людей. В планах на 2020 год - формирование таких бригад в каждом муниципальном районе региона.

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