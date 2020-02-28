В перинатальном центре Братска нашли сумку с ребенком

В Братске проводится доследственная проверка по факту обнаружения в туалете городского перинатального центра сумки, в которой находилась новорожденная девочка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, о находке в дежурную часть полиции сообщила сотрудница женской консультации.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Уже установлено, что сумку с ребенком в туалете оставила женщина, которая вместе с маленькой девочкой на несколько минут зашла в перинатальный центр. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения, с помощью которых будет установлена личность женщины. Ведется розыск.

Младенца передали в детскую городскую больницу, его жизни ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.