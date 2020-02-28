В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку

Орлан-белохвост, крупный пернатый хищник, занесенный в Красную книгу, попал в фотоловушку, установленную на территории Саяно-Шушенского заповедника.

Редкие кадры были сделаны в ноябре прошлого года, однако опубликованы только сегодня. Судя по фото, птица самозабвенно поет. По мнению ученых-орнитологов, орлан-белохвост таким образом выражает радость. И это свидетельствует о том, что ему весьма комфортно живется на территории заповедника.

Ученые отмечают, что этих редких птиц с недавних пор замечают не только инспекторы заповедника, но и туристы.

По данным заповедника, орлан-белохвост - большая хищная птица семейства ястребиных. Длина тела - около 1 метра, размах крыльев - до 2,5 метров, а вес - от 3 до 7 килограммов. Как правило, живет около водоемов, поэтому питается, в основном, рыбой. В естественных условиях живет до 27 лет, рекорд в неволе - 42 года.