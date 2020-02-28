Калининградка подала в суд на врачей, дважды не заметивших перелом

В Нестеровском районном суде Калининградской области будет рассматриваться иск пациентки к местной больнице. Женщина сломала ногу, но пациентке дважды ставили неверный диагноз.

Об этом сообщает пресс-служба Нестеровского районного суда.

Эта история началась в январе прошлого года, когда женщина упала и обратилась в больницу. Врачи сделали рентген, но посчитали, что пациентка просто сильно ушиблась. Ей были прописаны мази.

Женщина выполняла рекомендации врачей, но с каждым днем ей становилось все хуже. В марте она вновь обратилась в эту же больницу. Там снова был поставлен неверный диагноз.

В апреле прошлого года, когда жительница уже не могла самостоятельно передвигаться, она обратилась в другое лечебное учреждение, где врачи сразу увидели несросшийся перелом. В итоге пациентке пришлось делать операцию по замене сустава.

Женщина инициировала проведение экспертизы, которая подтвердила, что в Нестеровской районной больнице, куда она обратилась изначально, медпомощь была оказана с недостатками.

Свои моральные страдания истица оценила в 1,2 миллиона рублей. Рассмотрение дела назначено на 4 марта.