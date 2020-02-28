Кольская сверхглубокая скважина напугала исследовательницу из США

Американский астрофизик Сабрина Стирвальт (Sabrina Stierwalt) назвала Кольскую сверхглубокую скважину "порталом, ведущим к центру Земли", и призналась, что существование скважины ей "внушает страх". Об этом она пишет в своей статье, опубликованной в научно-популярном журнале "Scientific American".

- Если вы попробуете поискать в интернете информацию об этой самой глубокой дыре в мире, вы практически сразу же наткнетесь на сообщения о "воплях из Кольской сверхглубокой скважины", - пишет Сабрина Стирвальт.

Напомним, Кольская сверхглубокая скважина была заложена 24 мая 1970 года. Бурением скважины и анализом полученных материалов занималась специально созданная для этого Кольская комплексная геологоразведывательная экспедиция глубокого бурения, работавшая под руководством академика Давида Губермана. В результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12 262 метра, диаметр верхней части - 92 сантиметра, диаметр нижней части - 21,5 сантиметров. К 1990 году новое ответвление достигло глубины 12262 метров. На этом рубеже бурение было прекращено, а к 1995 году финансирование работ прекратилось. В 2008 году решением главы управления Росимущества по Мурманской области научно-производственный центр при скважине ликвидирован "ввиду нерентабельности".

Скважина дала богатый простор для фантазии. Существует легенда, что с каждым километром, что росла скважина, в СССР происходили несчастья и катастрофы. Кольскую сверхглубокую скважину стали называть "дорогой в ад" - каждый новый пробуренный километр якобы приносил стране несчастья. А на тринадцатом километре скважины Советский Союз распался. Журналисты финской газеты, побывавшие на Кольском полуострове, написали сенсационный репортаж о записях воплей из преисподней, которые доносились из скважины. Материал вышел к 1 апреля. Тем не менее, сообщения о том, что "советские геологи добурились до ада", многие до сих пор принимают за чистую монету. Говорили даже о том, что из глубины скважины "вылетел демон".

В ходе исследовательской работы на Кольской сверхглубокой было сделано множество научных открытий. Например, возникло предположение, что жизнь на планете Земля возникла на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось ранее. В глубинных слоях, возраст которых превышает 2,8 миллиарда лет, обнаружены 14 видов окаменевших микроорганизмов.