На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике

В Вологодской области возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в канализационном септике. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в четверг в городе Кадуе. В полицию обратилась мама ребенка, который не вернулся домой из школы. В поисках мальчика помогали и местные жители. Один из них увидел дорожку маленьких следов на своей придомовой территории, которая оборвалась у его собственного колодца с септиком. Крышка была перевернута.

Именно там ребенка и нашли. В настоящее время устанавливаются причины ЧП, проводятся следственные действия.