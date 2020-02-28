Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха

Причиной взрыва в квартире на улице Замшина в Петербурге стало неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом "РГ" сообщили в администрации Калининского района Северной столицы.

По предварительным данным, хозяин квартиры, будучи пьяным, поджег порох в своей двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки. В этот момент произошел взрыв.

Мужчина госпитализирован с баротравмой. А в коридоре квартиры, где произошел взрыв, сотрудники городского управления МЧС обнаружили сейф с ружьем и патронами.

Эвакуация жителей дома не проводилась, так как строительные конструкции многоэтажки не пострадали.