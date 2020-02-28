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28.02.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургская пенсионерка отдала лжевнуку 200 тысяч рублей

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Санкт-Петербурге неизвестный обманом вынудил 87-летнюю пенсионерку отдать 200 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

В Петербурге лжемастер чуть не убил пенсионерку и украл полмиллиона

По словам женщины, накануне около шести часов вечера ей на домашний телефон позвонил некий молодой человек и назвался внуком. Собеседник попросил женщину срочно помочь деньгами на покупку автомобиля. Та пошла навстречу мнимому родственнику: сходила в ближайшее отделение банка, сняла со своей сберкнижки 200 тысяч рублей и, как попросил лжевнук, отдала деньги незнакомому мужчине, который явился к ней домой - на Бронетанковую улицу, 11/2.

Спустя пару часов пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас полицейские Красносельского района разыскивают злоумышленника, обманувшего пожилую женщину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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