Петербургская пенсионерка отдала лжевнуку 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный обманом вынудил 87-летнюю пенсионерку отдать 200 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

По словам женщины, накануне около шести часов вечера ей на домашний телефон позвонил некий молодой человек и назвался внуком. Собеседник попросил женщину срочно помочь деньгами на покупку автомобиля. Та пошла навстречу мнимому родственнику: сходила в ближайшее отделение банка, сняла со своей сберкнижки 200 тысяч рублей и, как попросил лжевнук, отдала деньги незнакомому мужчине, который явился к ней домой - на Бронетанковую улицу, 11/2.

Спустя пару часов пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас полицейские Красносельского района разыскивают злоумышленника, обманувшего пожилую женщину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.