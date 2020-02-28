Новости

В Перми девочку высадили из автобуса из-за неработающей транспортной карты 16:20
Пропавших в Калининграде подростков нашли живыми 16:16
В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бездомных собак 16:13
В Москве пройдет образовательный интенсив для волонтеров 16:09
В Москве школьница умерла на перемене 16:08
Планировавшие напасть на саратовскую школу подростки не состояли на учете 16:00
Можно ли оформить по ОСАГО повреждения автомобиля от камней 16:00
Шюррле из-за травмы пропустит несколько матчей после возобновления РПЛ 15:58
Полицейские из Адыгеи устроили массовую драку на Кубани 15:57
В Севастополе осудили шесть человек за обман пенсионеров в картах 15:49
Микробиологи нашли причину возрастной потери зрения 15:40
Под Псковом двое мужчин убили соседку-ветерана ради чемодана 15:31
Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктике для получения льгот может быть снижен 15:26
Свердловские города получат десятки миллионов на благоустройство 15:24
В Иране за сутки число больных коронавирусом выросло почти на 150 человек 15:22
В Госдуме исключили военное противостояние России и Турции в Сирии 15:20
В Мурманской области молодежи будут сразу начислять полярные надбавки 15:20
Калининградка подала в суд на врачей, дважды не заметивших перелом 15:19
В Поморье воспитателя заподозрили в жестоком обращении с детьми 15:16
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД 15:15
Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса 15:13
В Южной Корее зарегистрирован первый случай повторного заражения COVID-19 15:12
Видео: водитель-новичок мучается, выезжая с полупустой парковки 15:05
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве 8-летней девочки 15:02
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавших в Калининграде подростков нашли живыми

Текст: Вера Черенева (Калининградская область)

Благополучно завершилась история с исчезновением в Калининграде трех подростков. Все школьники живы и здоровы и были в гостях у подруги, сообщает УМВД по Калининградской области.

Напомним, 26 февраля в столице региона пропали 14-летний мальчик и две девочки, одной 12 лет, второй - 13. Девочки живут на улице Невельской и Третьяковской, давно дружат. Мальчик живет на улице Дзержинского.

В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива

Вечером 26 февраля никто из них не пришел домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Подростков искали всем городом. Полиция прочесывала улицы, проверяла чердаки, подвалы, подворотни.

Волонтеры расклеивали листовки и распространяли ориентировки на пропавших в соцсетях. Оказалось, что все это время подростки были в гостях у общей знакомой на улице Невельской.

28 февраля домой к своему дяде пришел пропавший подросток. Дядя немедленно обратился в полицию, и к подруге пришли люди в форме. Оказалось, что и с девочками все в порядке. Никаких противоправных вещей с ними не происходило.

Полицейские рассказали подросткам, как те перепугали не только своих родителей, но и весь город. Сейчас пропавшие девочки вернулись к своим семьям, где им предстоит серия профилактических бесед.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих