Пропавших в Калининграде подростков нашли живыми

Благополучно завершилась история с исчезновением в Калининграде трех подростков. Все школьники живы и здоровы и были в гостях у подруги, сообщает УМВД по Калининградской области.

Напомним, 26 февраля в столице региона пропали 14-летний мальчик и две девочки, одной 12 лет, второй - 13. Девочки живут на улице Невельской и Третьяковской, давно дружат. Мальчик живет на улице Дзержинского.

Вечером 26 февраля никто из них не пришел домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Подростков искали всем городом. Полиция прочесывала улицы, проверяла чердаки, подвалы, подворотни.

Волонтеры расклеивали листовки и распространяли ориентировки на пропавших в соцсетях. Оказалось, что все это время подростки были в гостях у общей знакомой на улице Невельской.

28 февраля домой к своему дяде пришел пропавший подросток. Дядя немедленно обратился в полицию, и к подруге пришли люди в форме. Оказалось, что и с девочками все в порядке. Никаких противоправных вещей с ними не происходило.

Полицейские рассказали подросткам, как те перепугали не только своих родителей, но и весь город. Сейчас пропавшие девочки вернулись к своим семьям, где им предстоит серия профилактических бесед.