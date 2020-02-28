С петербурженки взыскали штрафов за превышение скорости на 138 тысяч

Игнорирование правил дорожного движения обернулось для жительницы Петербурга огромной суммой штрафов. В общей сложности судебные приставы взыскали с нее 138 тысяч рублей.

Как рассказал в петербургской службе судебных приставов, женщина многократно получала штрафы (от 500 рублей и выше) за превышение скорости и неправильную парковку. Однако выплачивать их злостная нарушительница правил дорожного движения не торопилась.

В конечном итоге у нее накопилось 127 штрафов ГИБДД на общую сумму 138 700 рублей. А также - 59 тысяч рублей налоговой задолженности.

Судебным приставам удалось взыскать эти деньги. Вначале был наложен арест на три автомобиля должницы: один 2017-го и два 2012 года выпуска. Кроме того, было обращено денежное взыскание на банковские счета петербурженки. В результате со счетов была списана необходимая сумма.