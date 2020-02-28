Слухи о прошении передать Спас-на-Крови РПЦ оказались фейком

Слухи о том, что Санкт-Петербургская епархия попросила городские власти передать храм Спас-на-Крови, оказались фейком. Об этом "РГ" сообщила руководитель сектора коммуникаций епархии Северной столицы Наталья Родоманова.

Ранее в Петербурге в ряде интернет-сообществ и СМИ появились сообщения, что якобы митрополит Варсонофий написал обращение в профильные комитеты Смольного о передаче храма в ведение церкви. Также появились сообщения, что после этого обращения было инициировано целое совещание.

- Эти сообщения не соответствуют действительности, - заявила Родоманова. - Никаких обращений митрополит Варсонофий о передаче Спаса-на-Крови не писал и ни на какие совещания по этому вопросу представители Санкт-Петербургской епархии приглашений не получали.

Родоманова отметила, что передача любого объекта церкви - это четко регламентированная процедура. И вначале пишется заявка по форме, установленной действующим законодательством. Ничего такого не было и, как говорит руководитель сектора коммуникаций, не планируется.

Спас-на-Крови является частью музейного комплекса "Исаакиевский собор". И, по словам Родомановой, при храме есть приход. По согласованию с музеем в Спасе-на-Крови регулярно проходят богослужения.