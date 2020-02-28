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Стало известно, в каких регионах продают больше всего алкоголя 10:26
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28.02.2020 10:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, в каких регионах продают больше всего алкоголя

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сахалинская область, Коми и Магаданская область оказались регионами, где больше всего было продано алкоголя в расчете на душу населения, сообщает RT со ссылкой на результаты мониторинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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В частности, на Сахалине за год на человека, включая младенцев и убежденных трезвенников, было продано 11 литров спирта. В Коми этот показатель составил 10,6 литра, в Магаданской области - 10,5. Далее идут Удмуртия с показателем 9,9 литра и Московская область - 9,7 литра.

Высокие показатели северных регионов можно объяснить тем, что туда в последние годы массово приезжают работать вахтовым методом. Это совершеннолетние трудоспособные граждане. Но статистика продаж алкоголя не учитывает, кто приобрел спиртное, местный житель или работник, приехавший в регион на пару месяцев и решивший отметить окончание вахты корпоративом. А вахтовиков, что в Коми, что в Магаданской области, много.

Традиционно меньше всех покупали алкоголь в Чечне. Там на человека в год пришлось 0,09 литра. Чуть больше показатель в Ингушетии (0,1 литра), в Северной Осетии (0,5 литра).

В основе статистики лежат данные системы ЕГАИС, которая фиксирует каждую проданную бутылку спиртного крепостью более 9 градусов, а также пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки.

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